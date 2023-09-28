Тайсон Фьюри – Усику: я суперзвезда, а ты никто

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри в очередной раз заявил, что сейчас не заинтересован в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Зачем мне драться с ним, если за это не заплатят? У него нет никакой индивидуальности, и со своими щербатыми зубами выглядит он скверно. Он вдвое меньше меня. Если я его побью, то это будет выглядеть так, как будто я одолел средневеса. А если победит он, то это будет победа над легендарным Тайсоном Фьюри. Я предложил ему 30 процентов от гонорара, но они сказали, что хотят ещё. С чего это вдруг? Я суперзвезда, а ты никто», — приводит слова Фьюри на своей странице в соцсетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на его выступление в BoxingOnTNT.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: