Фьюри назвал условие для своего согласия на бой с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри рассказал, что готов провести поединок с украинцем Александром Усиком в случае получения выгодного финансового предложения.

«Фанаты хотят этого боя, так что если деньги будут, мы это сделаем», — приводит слова Фьюри talkSPORT со ссылкой на на его выступлении в BoxingOnTNT.

Ранее не раз сообщалось, что Усик и Фьюри вот-вот должны договориться о бое. Предполагалось, что он мог состояться ещё в апреле, однако к соглашению боксёры так и не пришли. Во многом на то, что они не смогли прийти к соглашению, повлияла финансовая составляющая.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:

Ранее Тайсон высказался о предстоящем поединке с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.