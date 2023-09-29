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Президент UFC Дана Уайт показал актуальную физическую форму

Президент UFC Дана Уайт показал актуальную физическую форму
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Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Глава американского промоушена сделал коллаж, в левой части которого его снимок 2017 года, а в правой – свежий нынешнего года.

«Слева – 17 марта 2017-го. Справа – 18 сентября 2023-го. Всем спасибо», — написал Уайт.

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, президент UFC на регулярной основе подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы промоушена считают, что могли бы зарабатывать больше, а нынешние гонорары являются несправедливыми и заниженными. С таким мнением, в частности, выступал чемпион лиги в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну, уже покинувший промоушен.

На дом Даны Уайта в Леванте напал грабитель:

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