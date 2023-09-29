Владимир Шишкин выразил готовность к титульному бою

Российский боксёр Владимир Шишкин, выступающий во второй средней и полутяжёлой весовых категориях, и его промоутер Дмитрий Салита выразили готовность к проведению титульного боя. 29 сентября 2023 года у Шишкина должен состояться бой с мексиканцем Рамоном Айалой.

«Владимир — один из главных претендентов на титул во втором среднем весе, если не главнейший. Чемпионы будут драться с ним только тогда, когда им придётся, и прямо сейчас он в состоянии это заслужить. Я верю в активность, поэтому, когда состоится бой Канело, Владимир будет оставаться готовым к тому дню, когда вызовут его», — приводит слова Салиты The Ring.

«Я остаюсь активным и энергичным и с каждым днём становлюсь лучше. Я буду внимательно следить за боем Канело против Чарло, но я сосредоточен на том, чтобы быть на высоте в пятницу вечером. Я знаю, что для получения боя с Канело мне нужно впечатляюще победить и заслужить свой шанс», — приводит слова Шишкина The Ring.

Титульный бой Джермелла Чарло и Сауля Альвареса за пояса IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории состоится 30 сентября 2023 года в Лас-Вегасе (США).