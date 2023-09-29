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Майк Тайсон заявил, что результат боя Фьюри и Нганну может стать эпохальным

Майк Тайсон заявил, что результат боя Фьюри и Нганну может стать эпохальным
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Легендарный боксёр Майк Тайсон, подготавливающий бывшего чемпиона UFC, камерунца Фрэнсиса Нганну к боксёрскому матчу с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, заявил, что результат их боя может стать самым большим разочарованием в истории бокса.

«Это станет величайшим разочарованием в истории. Я не думаю, что он [Тайсон Фьюри] сможет отдыхать в бою с ним. Фрэнсис намного сильнее его. Думаю, он потрепает его, и я просто с нетерпением жду звука первого гонга. Я взволнован», — сказал Тайсон The MAClife.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года, местом проведения 10-раундового боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии, город Эр-Рияд. Для Фрэнсиса Нганну этот бой станет дебютом на боксёрском ринге.

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