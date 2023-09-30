Сауль Альварес — Джермелл Чарло: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск состоится поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем США Джермеллом Чарло. Бой пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет главным событием бойцовского вечера.

В Российской Федерации официальной трансляции боя в не планируется. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию спортивного мероприятия, в которой покажет все самые интересные подробности поединка. Примерное начало главного карда турнира — 4:00 мск, основной бой стартует не ранее 6:00 мск.

Напомним, Альварес в предыдущем бою встречался с Джоном Райдером и победил его единогласным решением судей. До того Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил Геннадия Головкина из Казахстана.

Чарло в последнем бою победил аргентинца Брайана Кастаньо.

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