Альварес показал актуальную физическую форму за день до боя с Джермеллом Чарло

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал нынешние физические кондиции. В ночь с 30 сентября на 1 октября мск он проведёт поединок с американцем Джермеллом Чарло.

Альварес показал актуальную физическую форму перед боем с Джермеллом Чарло:

Напомним, в последнем бою, который состоялся в мае нынешнего года, Альварес встречался с Джоном Райдером. Сауль победил единогласным решением судей. До того мексиканец не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил Геннадия Головкина из Казахстана, тем самым закрыв поражение от знаменитого российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.