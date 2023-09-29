Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альварес показал актуальную физическую форму за день до боя с Джермеллом Чарло

Альварес показал актуальную физическую форму за день до боя с Джермеллом Чарло
Комментарии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал нынешние физические кондиции. В ночь с 30 сентября на 1 октября мск он проведёт поединок с американцем Джермеллом Чарло.

Альварес показал актуальную физическую форму перед боем с Джермеллом Чарло:

Напомним, в последнем бою, который состоялся в мае нынешнего года, Альварес встречался с Джоном Райдером. Сауль победил единогласным решением судей. До того мексиканец не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил Геннадия Головкина из Казахстана, тем самым закрыв поражение от знаменитого российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

Материалы по теме
Сауль Альварес — Джермелл Чарло: супербой в Лас-Вегасе за пять чемпионских поясов. LIVE
Live
Сауль Альварес — Джермелл Чарло: супербой в Лас-Вегасе за пять чемпионских поясов. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android