Марлон Вера: чтобы принимать допинг, нужно заплатить всего лишь $ 20 тыс.

Эквадорский боец UFC Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе, рассказал о ситуации с допингом в профессиональном спорте и о том, как обойти проверки USADA.

«Те, кто жульничает, чтобы выигрывать турниры и совершенствоваться с помощью препаратов — сучки. Когда люди жульничают, они принимают препараты, чтобы стать быстрее. Я же говорю о конкуренции. Если ты хочешь быть чертовски здоровым парнем, будь им, круто. Но в боях всё по-особенному. Это слишком запутано. Думаю, многие его принимают, потому что победить USADA очень легко. Тебе нужно около $ 20 тыс. Вызовите хорошего врача и бум.

Хороший врач даст вам хорошие продукты, расскажет, как очиститься. USADA приходит только с 6 утра до 6 вечера. Я был бы рад, если бы USADA постучали в вашу дверь в 4 утра, 10 вечера, 3 дня — рандомно. Я могу пойти в чёртовы горы Эквадора и сказать им, что на охоте. Я буду принимать ЭПО и всё такое. Когда вернусь, во мне уже ничего не будет. Думаю, огромный процент делает это. Я лучше бы сдох, чем изменил себе, братан», — приводит слова Веры Overtime Heroics.