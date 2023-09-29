В команде Минеева представили новую информацию по его дальнейшему участию в СВО

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) после избрания депутатом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление команды спортсмена.

Ранее спортсмен был избран депутатом Народного собрания ДНР. Тренер бойца Расул Магомедалиев заявлял, что Минеев будет освобождён от участия в специальной военной операции в силу того, что стал депутатом.

Напомним, что 18 ноября Владимир проведёт поединок с соотечественником Иваном Штырковым. Он пройдёт по правилам кикбоксинга. После этого бойцы должны сразиться по правилам смешанных единоборств.

5 самых жёстких потасовок в истории смешанных единоборств (ММА):