Макгрегор объяснил, почему не помогает своему другу готовиться к бою с Логаном Полом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не помогает своему приятелю Диллону Дэнису готовиться к боксёрскому поединку с известным блогером и рестлером Логаном Полом. Он должен состояться 14 октября в Манчестере (Англия). Ранее Макгрегор заявлял, что будет помогать Дэнису с подготовкой, а также говорил, что не сомневается в победе своего друга.

«Диллон победит. Знаете, у него родился ребёнок, так что нам не удалось тренироваться вместе. Я не знаю всех тонкостей, но у него всё хорошо. Он продолжает тренировочный процесс и собирается добиться успеха», — сказал Макгрегор на канале All Out Fighting в YouTube.

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