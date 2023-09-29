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ESPN: Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира

ESPN: Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик подписали контракт на бой, сообщает ESPN US.

По информации источника, оба боксёра уже подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе, который пройдёт в Саудовской Аравии. Сообщается, что бой может состояться в декабре этого года или в январе 2024 года.

Поединок не может состояться раньше, потому что Фьюри предстоит бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну 28 октября.

Победитель боя Фьюри-Усик станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырёх поясов.

Ранее Тайсон Фьюри назвал условие для проведения боя с Александром Усиком.

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