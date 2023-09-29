Результаты взвешивания перед боем Мурат Гассиев — Отто Валлин

30 сентября в турецком Белеке пройдёт шоу «Лига Ставок. IBA Champions Night», в главном бою которого россиянин Мурат Гассиев (30-1, КО 23) в 12-раундовом поединке в тяжёлом весе встретится со шведом Отто Валлином (25-1, КО 14).

А накануне турнира состоялась официальная процедура взвешивания. Вес Гассиева составил 98 кг, а Валлина – 107,75 кг. Победитель этого боя займёт вторую строчку рейтинга IBF. На церемонии взвешивания Валлин отказался пожимать руку Гассиеву.

Бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжёлом весе Гассиев с осени 2020 года выступает в тяжёлой категории, и за это время российский боксёр одержал в королевском дивизионе четыре досрочные победы. В своём последнем поединке Гассиев в марте текущего года в Ереване во втором раунде нокаутировал на тот момент не знающего поражений американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Inter-Continental.

Отто Валлин известен в первую очередь по поединку против действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в сентябре 2019 года, когда швед в конкурентном поединке уступил единогласным решением судей. После неудачи в противостоянии с британцем Валлин одержал пять побед. В последний раз швед в январе единогласным решением судей одолел американца Хеламана Олгуина.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е место в рейтинге WBA и 12-е – в рейтинге IBF в тяжёлом весе. Отто Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#14), WBO (#8) и IBF (#9). В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.