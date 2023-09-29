Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Усика — о бое с Фьюри: не могу поверить, уважение Тайсону за смелость

Промоутер Усика — о бое с Фьюри: не могу поверить, уважение Тайсону за смелость
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, отреагировал на подписание контракта на бой с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я не могу поверить, что это происходит. Быть частью самого большого боя в супертяжёлом весе – невероятная честь. Трудно передать моё восхищение.

Выражаю благодарность руководству Саудовской Аравии за то, что этот поединок всё-таки состоится. Уважение Тайсону за смелость», – приводит слова Красюка председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракты на бой, который может состояться в декабре этого года или в январе 2024 года, в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
ESPN: Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android