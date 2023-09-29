Промоутер Усика — о бое с Фьюри: не могу поверить, уважение Тайсону за смелость

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, отреагировал на подписание контракта на бой с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я не могу поверить, что это происходит. Быть частью самого большого боя в супертяжёлом весе – невероятная честь. Трудно передать моё восхищение.

Выражаю благодарность руководству Саудовской Аравии за то, что этот поединок всё-таки состоится. Уважение Тайсону за смелость», – приводит слова Красюка председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракты на бой, который может состояться в декабре этого года или в январе 2024 года, в Саудовской Аравии.