Промоутер Фьюри — о бое с Усиком: это будет крупнейшее боксёрское событие столетия

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы тяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал подписание контракта на бой британца с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

«Рад наконец-то подписать контракт на этот бой. Это самый крупный бой, который только возможен в нашем виде спорта. Тяжеловесы всегда приковывают к себе больше внимания болельщиков, и я не сомневаюсь, что это будет крупнейшее боксёрское событие столетия», — приводит слова Уоррена BBC.

Ранее сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе пройдёт в Саудовской Аравии. Поединок может состояться в декабре этого года или в январе 2024 года.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк также высказался о предстоящем бое.