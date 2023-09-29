Рефери UFC дал прогноз на бой Пимблетта с Фергюсоном

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти поделился мнением, как будет проходить бой между легковесами Пэдди Пимблеттом и Тони Фергюсоном.

«Он (Пимблетт) не так хорош в стойке. Он не такой сильный панчер, он быстрее. Это проблема, которую я вижу в этом бое. Пэдди быстрее…

Скорость – это абсолютная проблема в этом бое. Если Пэдди будет драться умно и попытается удержаться в октагоне, используя свою скорость, чтобы заходить и наносить удары, то у него есть отличный шанс выиграть бой», – приводит слова Маккарти BJ Penn.

Напомним, Пимблетт проведёт бой с Фергюсоном в рамках турнира UFC 296, который состоится 16 декабря.

В последнем бою Пимблетт встречался с представителем США Джаредом Гордоном. Пэдди победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.

Фергюсон в последнем бою встречался с соотечественником Бобби Грином и уступил ему удушающим приёмом. Это поражение стало для него шестым подряд.