Томпсон — о бое с Рахмоновым в UFC: полтора года назад вообще не знал, кто такой Шавкат

Боец полусреднего веса UFC Стивен Томпсон рассказал о том, что сначала хотел бой с Камару Усманом, но американский промоушен выбрал ему в соперники казахстанца Шавката Рахмонова.

«Я хотел бой с Усманом, потому что он бросил мне вызов, но UFC уже что-то приготовила для него. Я хотел кого-то, кто был бы рангом выше меня. Большинство парней, с которыми я сталкивался, были ранжированы ниже меня – Джефф Нил и Висенте Луке, Перейра. Если позволить этим парням подняться, значит, они должны быть способны набрать вес. Я хотел, чтобы кто-то был рангом выше меня. На самом деле не имело значения, кто бы это был.

Бой с Усманом не состоялся, остался Шавкат. Он должен был драться с Гастелумом, но их бой отменили. Я видел его в социальных сетях. Я знаю, что он (Шавкат – Прим. «Чемпионата») рангом выше меня, и это сыграло нам на руку. Примерно полтора года назад, в UFC хотели, чтобы я подрался с Шавкатом, и, честно говоря, я даже не знал, кем он был в то время», – приводит слова Томпсона MMAJunkie.