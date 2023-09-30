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Стипе Миочич объяснил, почему согласился на бой с Джоном Джонсом

Стипе Миочич объяснил, почему согласился на бой с Джоном Джонсом
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Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Стипе Миочич рассказал, почему до сих пор находит в себе мотивацию выходить в октагон, несмотря на то что многие уже считают его лучшим тяжеловесом в истории лиги.

«Почему я продолжаю рисковать своим наследием? На это есть много причин. Я хочу драться с лучшими и участвовать в соревнованиях. Я люблю драться и люблю соревновательный дух. Мой последний бой прошёл не так хорошо, как я планировал, и сейчас самое время прийти в норму и одержать победу», — сказал Миочич в интервью YouTube-каналу MMA Junkie.

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) в главном бою турнира UFC 295 Стипе Миочич встретится с действующим обладателем пояса — Джоном Джонсом.

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