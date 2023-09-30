Дрозд: в бою с Гассиевым Валлин для меня будет фаворитом

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Григорий Дрозд рассказал, кого считает фаворитом предстоящего боя между россиянином Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлином.

«Гассиев с Валлином – на удивление очень интересный поединок. Инициатором была сторона российская. Осознанно выбрали этого соперника. Но, честно сказать, у меня швед будет фаворитом. Он проиграл по очкам Фьюри, а затем всех спокойно победил. Я бы не назвал его крепким середняком. Он — человек, который стремится в топ дивизиона. Он обучен, выше Мурата, передвижение неплохое.

Думается, что это будет долгий бой. Как минимум – 10 раундов. Мурат может ударить. Но, говоря честно, когда мы в последний раз видели конкурирующего соперника против Гассиева? А это немаловажный фактор. Швед на ходу», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что бой Гассиев – Валлин состоится сегодня, 30 сентября, в 23:00 мск.