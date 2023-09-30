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Шон О'Мэлли назвал бойца, способного нокаутировать Ислама Махачева

Шон О'Мэлли назвал бойца, способного нокаутировать Ислама Махачева
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли выразил мнение, что американский боец Джастин Гэтжи смог бы нокаутировать чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

«Меня бы не удивило, если бы Гэтжи смог надрать задницу Исламу и нокаутировать его. Для меня бы это точно не стало удивлением», — рассказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу MMA Bouts.

Напомним, 21 октября на турнире UFC 294 Махачев проведёт реванш с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Первый бой Махачева и Оливейры проходил на UFC 280 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.

Гэтжи в своём последнем бою, прошедшем 30 июля 2023 года на UFC 291, одолел Дастина Порье.

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