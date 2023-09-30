Григорий Дрозд дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящего поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем США Джермеллом Чарло. Бой пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет главным событием вечера.

«Думаю, что Сауль будет фаворитом. Он большой, крупный, с ударом. Чарло, который поднялся в новую весовую категорию, будет, наверное, иметь скорость хорошую. Он технически очень хорошо обучен. Но ему нужна дистанция и площадь, чтобы продвигаться. Мне кажется, что Альварес будет обрезать, забирать пространство и бить у канатов. В итоге либо нокаутирует, либо победит по очкам.

Чарло очень хорош, он с амбициями. А у Сауля поражение от Бивола всё ещё сидит внутри. Он посчитал себя великим, но корону сбили. И на психологии Чарло может сыграть», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.