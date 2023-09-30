Шон О'Мэлли назвал недооценённое качество Ислама Махачева

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли выразил мнение, что работа чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева в стойке недооценена.

«Ударная техника Ислама очень сильно недооценена. Этот ублюдок очень хорош в стойке. У него отличная техника. Его стойка чертовски недооценена, это точно», — рассказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу MMA Bouts.

Напомним, 21 октября на турнире UFC 294 Махачев проведёт реванш с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Первый бой Махачева и Оливейры проходил на UFC 280 22 октября прошлого года. Ислам тогда победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.

Ранее О'Мэлли заявил, что Джастин Гэтжи смог бы нокаутировать Ислама Махачева.