Седрик Думбе — Джордан Зебо: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 30 сентября на 1 октября состоится турнир PFL Европа 3, который пройдёт в Париже (Франция). В главном событии вечера сойдутся французские бойцы смешанных единоборств Седрик Думбе и Джордан Зебо. Турнир начнётся в 18:00 мск, а примерное время поединка Думбе с Зебо — 23:00 мск.

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Напомним, Седрик Думбе является бывшим чемпионом промоушена Glory. При этом француз отказался переходить в UFC в связи с не лучшими финансовыми условиями, предложенными промоушеном, предпочтя американской лиге контракт с PFL. Ранее боец профессионально занимался кикбоксингом.

На данный момент на счету 31-летнего Думбе четыре подряд победы в смешанных единоборствах. У 30-летнего француза Зебо аналогичный Думбе результат в промоушене PFL – 4-0.

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