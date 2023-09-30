Майк Тайсон: я большой фанат Усика, но Фьюри победит, и Александр останется без титулов

Легендарный боксёр Майк Тайсон высказался об объявленном накануне поединке за звание абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Фьюри победит Усика. Александр не сможет бегать от него весь бой. Тайсон его вымотает, а затем набросится и изобьёт. Усик останется без титулов. Я большой фанат Александра, но он не сможет победить Тайсона, просто бегая по рингу. Ему придётся драться», — сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракты на бой, который может состояться в декабре этого года или в январе 2024-го в Саудовской Аравии.

Победитель боя Фьюри – Усик станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе в эпоху четырёх поясов.