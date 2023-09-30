О'Мэлли: хочу, чтобы Оливейра победил Махачева, это может дать начало шикарной трилогии

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от реванша между действующим чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Я очень хотел бы, чтобы Оливейра победил, чёрт! Это могло дать начало шикарной трилогии. Возможно, Чарльз вызвал бы Хабиба… Хотя Нурмагомедов не вернётся, на это нет шансов», — рассказал О'Мэлли в интервью YouTube-каналу MMA Bouts.

Напомним, 21 октября на турнире UFC 294 Махачев проведёт реванш с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Первый бой Махачева и Оливейры проходил на UFC 280 22 октября прошлого года. Ислам тогда победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.