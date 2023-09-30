Хирн: бой Усика и Фьюри не является крупнейшим в боксе

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, прокомментировал новость об организации поединка между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Является ли этот поединок крупнейшим в боксе? Нет. Крупнейшим является бой Фьюри и Энтони Джошуа. Однако этот бой не так уж и далеко. И я говорю это потому, что всё становится масштабнее, когда у вас есть два коммерческих гиганта, таких как Фьюри и Джошуа», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.