Тренер Гассиева назвал лучшее выступление в карьере Мурата

Виталий Сланов, тренер российского экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурата Гассиева (30-1, 23 KO), назвал, по его мнению, лучшее выступление в карьере подопечного.

«Для меня бой с Влодарчиком — лучший в карьере Мурата. Раскрутка была колоссальная. Шла реклама на американском телевидении, на улицах Нью-Йорка вывесили множество афиш. На протяжении нескольких дней на Таймс-сквер красовались баннеры с анонсом турнира. Ажиотаж был сумасшедший. И что самое главное, в этой атмосфере Гассиев очень грамотно провёл поединок.

Я неделю до боя не спал, а затем три дня после. Просто не хотелось. Настолько меня переполняли различные чувства. До схватки — напряжение, а после — положительные эмоции. Такого в своей жизни я больше никогда не ощущал», — приводит слова Сланова RT на русском.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября Гассиев сразится со шведом Отто Валлином, поединок возглавит боксёрский вечер в Турции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.