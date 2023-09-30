Гассиев — Валлин: прямой эфир боя начнётся примерно в 23:15 мск

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Турции состоится боксёрский вечер, в главном бою которого бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (30-1, 15 KO) сразится со шведом Отто Валлином (25-1, 14 KO).

Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса. Единственное поражение в карьере потерпел от украинца Александра Усика.

Отто Валлину 32 года. Боец стал профессионалом в 2013 году и единственное поражение потерпел от звёздного британца Тайсона Фьюри.

Увидеть поединок Гассиев – Валлин российские зрители могут на Первом канале, начало – в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.