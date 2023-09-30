«Его сломают». Брэдли дал категоричный прогноз на бой Канело — Чарло

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

«Я считаю, что Канело будет постепенно ломать Чарло, а затем остановит его в конце боя. Вы садитесь в «Порше», настроенный, мощный… А затем грузите на него диван. Он будет вести себя по-другому.

Что было у двух парней, побивших Канело Альвареса? Великолепный джеб и великолепная работа ног. Они были контрпанчерами. Однако Биволу пришлось выбросить 700 ударов, чтобы одержать победу. Если у Чарло будет такая выносливость, если он будет двигаться и боксировать, тогда у него будут чертовски хорошие шансы», — сказал Брэдли в интервью ProBox TV.

Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).