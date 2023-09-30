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Альварес — Чарло: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск

Альварес — Чарло: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск
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В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер от PBC, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) проведёт защиту против американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.

В России официальной трансляции боя не планируется, посмотреть его можно по системе платных трансляций на телеканале Showtime. Приблизительное время начала главного PPV-карда — 4:00 мск. Основной бой стартует не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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