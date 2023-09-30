Перейра объяснил, почему был рад спорной победе над Блаховичем на UFC 291

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра объяснил, почему был рад победе в поединке с польским ветераном Яном Блаховичем, который состоялся в июле на турнире UFC 291.

Напомним, Перейра победил раздельным решением, успешно дебютировав в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

«Нужно собрать всё воедино: я вышел на бой после поражения, подрался в новой весовой категории, также стоит учесть масштаб поединка, Ян Блахович опытен, он бывший чемпион. Учитывая всё это, я был очень рад своему выступлению.

Первый раунд получился тяжёлым, но во втором я смог начать свою игру. Третий раунд определял бой. В третьем раунде я выигрывал более четырёх минут до того, как он повалил меня в концовке. Он повалил меня, но не нанёс урона», — сказал Перейра в подкасте The MMA Hour.