Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину раздельным решением судей

В Турции завершился рейтинговый поединок в супертяжёлом весе между бывшим объединённым чемпионом мира россиянином Муратом Гассиевым (30-1, 15 KO) и шведом Отто Валлином (25-1, 14 KO).

Поединок предсказуемо стартовал с прессинга Гассиева, пошедшего на Валлина, перекрывшись высоким блоком. Швед же сделал ставку на передвижение и активную работу передней рукой.

В третьем раунде Гассиев начал чаще бить сильнейшей правой рукой, однако, несмотря на удачные эпизоды, россиянин уступал сопернику, старавшемуся сдерживать его прямыми ударами, в активности.

В шестом раунде Валлин поймал Гассиева контратакой в размене, после чего россиянин попятился назад за блоком, однако развить успех швед не сумел.

В 11-м раунде Валлин, так и не сбавивший высокий темп, плотно встал на ноги и дал россиянину бой в центре ринга. Концовка поединка прошла в активных разменах, Гассиев смог попасть акцентированным ударом справа, однако потрясти шведа не смог.

Судейский вердикт: победа Отто Валлина раздельным решением (115-113, 111-117, 115-113).