Перейра сказал, с каким весом выходил на бои в среднем дивизионе UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра, ныне выступающий в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), рассказал, с каким весом выходит на бои.

«Моё выступление нужно относить исключительно к бою, здесь нет разницы. Очевидно, чтобы уложиться в средний вес, приходилось сбрасывать дополнительные килограммы. Но когда наступает вечер боя, разницы нет.

С каким весом я вышел на бой с Блаховичем? Около 101 кг. В среднем весе я выходил в клетку с весом около 95 кг. Я мог набрать после взвешивания до 97 кг, но на бой выходил с весом 95 кг. Во время подготовки я вешу примерно так же», — сказал Перейра в подкасте The MMA Hour.

Ранее в интервью Перейра объяснил, почему был рад спорной победе над Яном Блаховичем на UFC 291.