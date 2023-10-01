Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра сказал, с каким весом выходил на бои в среднем дивизионе UFC

Перейра сказал, с каким весом выходил на бои в среднем дивизионе UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра, ныне выступающий в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), рассказал, с каким весом выходит на бои.

«Моё выступление нужно относить исключительно к бою, здесь нет разницы. Очевидно, чтобы уложиться в средний вес, приходилось сбрасывать дополнительные килограммы. Но когда наступает вечер боя, разницы нет.

С каким весом я вышел на бой с Блаховичем? Около 101 кг. В среднем весе я выходил в клетку с весом около 95 кг. Я мог набрать после взвешивания до 97 кг, но на бой выходил с весом 95 кг. Во время подготовки я вешу примерно так же», — сказал Перейра в подкасте The MMA Hour.

Ранее в интервью Перейра объяснил, почему был рад спорной победе над Яном Блаховичем на UFC 291.

Материалы по теме
Перейра объяснил, почему был рад спорной победе над Блаховичем на UFC 291
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android