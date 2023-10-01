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Тренер Гассиева выразил несогласие с результатом поединка с Валлином

Тренер Гассиева выразил несогласие с результатом поединка с Валлином
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Главный тренер российского бойца Мурата Гассиева Виталий Сланов поделился мнением по поводу проигрыша в поединке с Отто Валлиным.

«Что сейчас спорить с решением судей? Был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно. Он отбрыкивался, уходил, даже джеб полноценный не наносил. Один раз в каком то раунде попал в глаз, и всё. Были удары по защите. Думаю, Мурат выиграл очень убедительно. Но отдали, как отдали. Мурат попадал, атаковал, выигрывал. Да, он не смог нокаутировать Валлина. А так Мурат выиграл бой, тот же ничего практически не сделал. Просто уходил. Но всё равно скажу так, что бой не понравился. Не пошло, не наш день», — приводит слова Сланова официальный сайт Федерации бокса России.

Валлин одолел Гассиева раздельным решением судей (115-113, 111-117, 115-113).

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