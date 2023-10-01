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Канело Альварес победил Джермелла Чарло и защитил чемпионские титулы

Канело Альварес победил Джермелла Чарло и защитил чемпионские титулы
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В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся боксёрский вечер от PBC, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) проводил защиту против американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Канело Альварес (W) - Джермелл Чарло
01 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Канело Альварес
Окончено
UD
Джермелл Чарло

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Сауль Альварес сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.

Альварес провёл свой предыдущий бой в мае нынешнего года, когда встретился с Джоном Райдером. Альварес победил единогласным решением судей. До того Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением одолел Геннадия Головкина из Казахстана, тем самым закрыв поражение от знаменитого российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

Чарло в последнем бою одолел представителя Аргентины Брайана Кастаньо.

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