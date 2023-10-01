Джермелл Чарло заявил о готовности подраться с Тимофеем Цзю за титул WBO

Американский боксёр Джермелл Чарло, проигравший титульный бой во второй средней весовой категории (до 76,2 кг) мексиканскому боксёру Саулю Альваресу, высказался о готовности вернуться в первый средний вес (до 69,9 кг) для возвращения титула WBO, который перешёл к Тимофею Цзю.

«Думаю, что подерусь с победителем его [Тимофея] боя с [Брайаном] Мендосой или с кем придётся. Я готов драться с кем угодно», — приводит слова Чарло после боя Bad Left Hook.

Джермелл Чарло проиграл свой бой согласно единогласному судейскому решению. Таким образом, Сауль Альварес защитил пояса WBO, WBA, WBC и IBF во втором среднем весе.

Тимофей Цзю остаётся непобеждённым на профессиональной арене. Его следующий бой против Брайана Мендосы состоится 16 октября 2023 года.