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«Никто не сможет побить такого Канело». Альварес — после победы над Чарло

«Никто не сможет побить такого Канело». Альварес — после победы над Чарло
Сауль Альварес
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес прокомментировал победу над американцем Джермеллом Чарло в титульном бою, которой прошёл в Лас-Вегасе (США).

«Никто не сможет побить такого Канело. Я чертовски сильно люблю бокс. Бокс – это моя жизнь», – сказал Сауль Альварес в ринге после боя.

Напомним, поединок между Альваресом и Чарло продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Сауль сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.

Альварес провёл свой предыдущий бой в мае нынешнего года, когда встретился с Джоном Райдером. Альварес победил единогласным решением судей. До того Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением одолел Геннадия Головкина из Казахстана, тем самым закрыв поражение от знаменитого российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

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