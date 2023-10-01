Виктор Колесник победил Рё Такаги на турнире Rizin Landmark 6

Сегодня, 1 октября, в Японии проходит турнир Rizin Landmark 6. В одном из боёв основного карда российский боец смешанных единоборств Виктор Колесник (24-5-1) сражался с японцем Рё Такаги (6-1).

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Виктора Колесника единогласным решением судей. Таким образом, эта победа стала второй кряду для россиянина в промоушене Rizin FF.

Напомним, что ранее Виктор Колесник дебютировал в промоушене Rizin с победы над ещё одним японцем Ацуши Кишимото. Россиянин победил техническим нокаутом.

Отметим, Rizin FF – японский промушен смешанных единоборств. Организация была создана в 2015 году бывшим президентом Pride Fighting Championships Нобуюки Сакакибарой.

Трансляции Rizin FF доступны в Okko.