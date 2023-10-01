Бабанин: не понравилась работа Канело. Но Чарло не вывозил

Российский боксёр Максим Бабанин, выступающий в тяжёлой весовой категории, прокомментировал титульный поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

«Мне особенно не понравилась работа Канело. Все уже знают, что он отбивает плечи, предплечья, лупит по площадям. Но Чарло, наверное, маленький. Поднялся на две категории. И было видно, что он не вывозил. Канело сам по себе здоровый. И вся работа Чарло заключалась в том, что он терпел и отрабатывал деньги», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок, состоявшийся в Лас-Вегасе (США), закончился победой мексиканского боксёра, который защитил свои титулы во второй средней весовой категории (до 76,2 кг).