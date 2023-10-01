Максим Бабанин: Канело не в идеальной форме. Это отличный соперник для Бивола

Известный боксёр Максим Бабанин после боя Сауля Альвареса (Канело) с Джермеллом Чарло прокомментировал форму мексиканца. При этом назвал чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола отличным соперником для Альвареса в следующем бое.

«Канело не в идеальной форме. Это отличный соперник для Бивола. Понятное дело, что Канело хочет, чтобы ему дали шанс. Но я думаю, что там будет победа Бивола. Даже не сомневаюсь», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября в американском городе Лас-Вегас проходил бой между Альваресом (59-2-2) и Чарло (35-1-1). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Сауль Альварес сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.