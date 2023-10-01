Мышев заявил, что поражение Гассиева станет для него встряской или концом карьеры

Российский боксёр Владимир Мышев поделился мнением о возможном будущем Мурата Гассивева, уступившего накануне в поединке против шведа Отто Валлина.

«Трудно сказать, что делать Гассиеву дальше. Мне кажется, ему приелся бокс. Сказались травмы и набор веса. Нужно понять, насколько он голоден до побед и мотивирован. Есть ли у него мотивация, как в бою с Денисом Лебедевым, когда он рос и был целеустремлён. Не знаю, остался ли у Гассиева ментальный настрой, который был в то время. Поэтому есть два пути – либо это поражение станет встряской, которая покажет, что нужно делать работу над ошибками, менять подготовку и оставаться в этом весе или переходить в другой. Либо, что не за горами его последние бои. Не хочу говорить про завершение карьеры – бои с посильными соперниками ради боёв», — сказал Мышев в интервью «РБ Спорт».

Отметим, Гассиев проиграл Валлину согласно раздельному судейскому решению (115:113, 115:115, 111:117).