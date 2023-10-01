Сауль Альварес получит около $ 50 млн за победу над Джермеллом Чарло

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес заработает около $ 50 млн после боя с американцем Джермеллом Чарло, сообщает Sportico.

По информации источника, фиксированный гонорар Канело за бой с Чарло составит от $ 15 млн до $ 30 млн. Ожидается, что мексиканский боксёр заработает остальную часть от своей доли покупок с оплаты за просмотр, прав на трансляцию, мерчандайзинга, доходов от продажи билетов и рекламы.

Напомним, бой между Альваерсом и Чарло прошёл в американском городе Лас-Вегас и продлился все 12 раундов. Бой завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Канело сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.