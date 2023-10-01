Мурат Гассиев сделал первое заявление после поражения от Валлина

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев прокомментировал поражение от шведа Отто Валлина, поединок с которым состоялся сегодня, 1 октября, в Турции.

Напомним, россиянин уступил раздельным судейским решением (113-115, 113-115, 117-111) по итогам 12 раундов.

«Спасибо всем, кто остаётся рядом, несмотря ни на что. Тяжёлый вечер. Я очень хотел победить. Старался сделать всё, что в моих силах. Не удалось… Ничего не заканчивается. Есть силы и вера. Вернусь!» — написал Гассиев в социальных сетях.

Мурату Гассиеву 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.