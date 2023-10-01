Флойд Мейвезер отреагировал на победу Альвареса в бою с Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший прокомментировал победу своего бывшего соперника Сауля Альвареса над Джермеллом Чарло.

Напомним, Альварес сразился с Чарло сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и победил единогласным судейским решением, защитив звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Я уважаю Канело, он чертовски хороший чемпион, и проделал сегодня отличную работу», — сказал Мейвезер на пресс-конференции.

Поражение от Альвареса стало для 33-летнего Чарло, удерживавшего все четыре пояса в первом среднем весе (до 69,9 кг), вторым в карьере. Впервые американец проиграл в декабре 2018 года, когда уступил по очкам соотечественнику Тони Харрисону.