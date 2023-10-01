«Это сыграет плохую шутку». Кудряшов оценил шансы Тима Цзю в бою с Чарло

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о возможном поединке средневесов Тима Цзю и Джермелла Чарло после поражения американца от Сауля Альвареса.

«Будет меньше опасений и другой бокс в исполнении Чарло, а мы будем надеяться, что Тим не позволит ему больше, чем позволил Канело.

Могу сказать, что Цзю продолжает прогрессировать, а Чарло – нет. Время не идёт на руку Джермеллу. Тим боксирует и набирается опыта. Он становится более зрелым бойцом, а Чарло просто сидит дома. Это сыграет с ним плохую шутку», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, после боя Альвареса и Чарло, который состоялся сегодня, 1 октября, Тим Цзю, владевший временным титулом WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), был повышен до статуса чемпиона мира.