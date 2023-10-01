Кудряшов — о бое Усика и Фьюри: Тайсон не железный, может прилечь

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался об ожидаемом поединке действующих чемпионов, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинца Александра Усика (21-0, 14 KO), который может состояться уже в конце 2023 года.

«Я не видел Фьюри с быстрыми и мобильными ребятами. Тайсон – не железный человек. Он тоже может прилечь в бою. У Усика достаточно бойцовских навыков, чтобы достать Фьюри. Это интересное боксёрское противостояние. Понятно, что Тайсон – уникальный. Он может задать загадку любому боксёру, но сможет ли он её задать Усику – я не знаю.

Сыграют ли габариты на руку Фьюри, либо станут преимуществом мобильного Усика? Я этого тоже не знаю. Но это реально интересный бой с точки зрения решения задачи. Шансы у Александра есть. Я не могу назвать Фьюри прочным боксёром. Да, он – великан, он делает нестандартные вещи, но варианты есть, а у Александра хватает навыков, чтобы этим воспользоваться. Но помня последний поединок Александра, я в этом не так уверен», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru

Ранее прогнозом на бой Фьюри и Усика поделился непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон.