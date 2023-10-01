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Кормье: Тони Фергюсон не отказался от мысли стать чемпионом UFC

Кормье: Тони Фергюсон не отказался от мысли стать чемпионом UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между британцем Пэдди Пимблеттом и соотечественником Тони Фергюсоном, который состоится на турнире UFC 296 в декабре.

«Просто представьте, если Тони Фергюсон побьёт Пэдди Пимблетта. Я присутствовал на встрече с бойцами, и Тони Фергюсон сказал: «Предстоит бой. Ещё пять боёв, и я буду драться за титул». Он не потерял желания драться. Он не отказался от мысли стать чемпионом мира.

Эта поговорка стара как мир: у каждого великого чемпиона есть в запасе одно выступление. Мы видели, как Джордж Форман побил Майкла Мурера, хотя ему было не место в ринге с Майклом Мурером», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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