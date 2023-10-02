Кормье ответил, заслуживает ли Стерлинг реванша с О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о потенциальном реванше соотечественников Шона О’Мэлли и Алджамейна Стерлинга.

«Мне нравится Алджамейн Стерлинг и нравится его готовность драться с кем угодно и когда угодно. Он – чемпион, у него своё мнение, и он по-прежнему соревнуется с парнями. И несмотря на то что из-за этого я полюбил его ещё больше, ему будет тяжело добиться титульного боя.

Если Шон О’Мэлли не захочет драться с ним, его не будут заставлять. Несправедливо ли, что Алджо не получит титульный бой? Вероятно. Хотя нет, так и есть. Алджамейн должен сразиться за титул. Он должен провести реванш, но он этого не сделает, потому что О’Мэлли не будет оглядываться назад», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.