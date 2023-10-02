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Арман Царукян стал победителем турнира по грэпплингу

Арман Царукян стал победителем турнира по грэпплингу
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о том, что он одержал победу в турнире по грэпплингу.

«Мечта детства», — написал Царукян, прикрепив фотографию с пьедестала.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с представителем Бразилии Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. В UFC Арман выступает с 2019 года. В общей сложности на его счету 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.

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