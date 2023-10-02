Малыхин: если UFC предложит мне в два раза больше денег, чем ONE, я всё равно не уйду

Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал о том, что он не собирается переходить в UFC, даже если ему заплатят вдвое больше, чем в ONE.

«Если даже придёт контракт от UFC и там будет в два раза больше денег, я никогда не предам ONE. Даже если сразу предложат чемпионский бой, я не соглашусь. До конца буду в ONE и точно закончу там свою карьеру», — сказал Малыхин в интервью «БоксТВ».

В активе Анатолия Малыхина 13 побед в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.