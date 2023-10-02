Тренер Нганну: наша задача — подойти к поединку с Фьюри творчески

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, высказался по поводу подготовки к боксёрскому поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

«Вот в чём штука: Уайлдер выглядит дико иногда и не особо техничным, но из-за таких вот беспорядочных движений, к которым мы не привыкли, чистые боксёры и пропускают удары. В зале мы называем таких парней «соплями».

Это не неуважение. Когда оба парня очень техничные, у обоих отточенная техника и они начинают плясать взад-вперёд. Но поставьте техничного бойца против «сопли» – технарь не привык к таким беспорядочным движениям и ударам, летящим под разными углами и из разных стоек.

Я думаю, это будет ключевым моментом для нас – не пытаться перебоксировать Тайсона Фьюри. Если пытаться сделать это, у нас будут проблемы. Наша задача – подойти к поединку творчески», — приводит слова Никсика MMA News.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу: